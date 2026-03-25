La linea M4, che collega Milano a Segrate, prevede due nuove fermate lungo un tratto di circa tre chilometri. Il costo totale dell’intervento è di 638 milioni di euro. Il Comune di Milano si appresta a inviare il progetto definitivo al Ministero delle Infrastrutture entro la fine di aprile. La realizzazione di questa tratta rappresenta uno degli interventi in corso per l’estensione della metropolitana.

Due fermate per tre chilometri, per un costo di 638 milioni di euro e un progetto definitivo che il Comune di Milano trasmetterà al Ministero delle Infrastrutture entro la fine di aprile. È il punto sul prolungamento della M4 da Linate a Segrate secondo quanto emerso mercoledì mattina in commissione Bilancio e Territorio in Regione Lombardia, durante una seduta chiesta da consiglieri di maggioranza (Marco Bestetti e Chiara Valcepina) e opposizione (Pietro Bussolati e Lisa Noja). La M4 avrà il nuovo capolinea a Segrate Porta Est, in corrispondenza del nuovo hub dell'alta velocità ferroviaria, con fermata intermedia a Idroscalo-Segrate dove verrà creato un parcheggio da 700 posti con interscambio con gli autobus del trasporto locale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - La M4 fino a Segrate: due fermate, tre chilometri, più di 600 milioni. Il progetto definitivo andrà al Ministero tra poco

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