Da domani la benzina torna a salire

Da laverita.info 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani i prezzi della benzina aumenteranno nuovamente, con il costo che potrebbe superare i 2 euro al litro. Il rialzo è dovuto all’aumento del prezzo del petrolio, che si avvicina ai 120 dollari per barile, e alla scadenza dello sconto applicato sulle accise. Questi fattori hanno già influenzato i prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio.

Due mesi. Tanto è trascorso dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e il mercato petrolifero mondiale non ha ancora trovato un equilibrio. Il petrolio Brent ha raggiunto 115 dollari al barile nei mercati europei ieri, mentre il Wti americano viaggia a quota 103 dollari, con rialzi rispettivamente del 3,1% e del 3,5% nelle ultime ventiquattro ore. I mercati considerano che non si sia più di fronte a un blocco temporaneo, ma a un periodo prolungato di interruzione delle forniture, con cui occorre fare i conti in maniera strutturale. In questo contesto, il clamoroso annuncio dell’uscita dall’Opec degli Emirati Arabi Uniti non ha frenato la salita dei prezzi.🔗 Leggi su Laverita.info

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Come si produce la BENZINA: Dalle viscere della terra al tuo serbatoio

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