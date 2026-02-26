Caro carburanti la benzina continua a salire e ora sfiora 1,67 euro e in autostrada va anche peggio

Il caro carburanti non accenna a frenare, anzi continua la sua silenziosa ma costante risalita dei prezzi, con la benzina self service che sale a 1,668 euro al litro e il diesel che si avvicina a quota 1,72. I dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy – e rielaborati da Staffetta Quotidiana – fotografano una crescita lenta, ma che va avanti giorno dopo giorno finendo per pesare non poco sul portafoglio degli automibilisti italiani. La benzina self service tocca 1,668 euro al litro, con le compagnie che arrivano a 1,677, a differenza delle pompe bianche che si fermano a 1,650. Il diesel self service arriva a 1,718 euro, con le compagnie a 1,728 e gli impianti indipendenti a 1,698 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

