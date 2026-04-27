Carburanti dopo dieci giorni è finita la tregua | torna a salire il prezzo della benzina mentre il diesel resiste

Dopo dieci giorni di diminuzioni, i prezzi dei carburanti hanno ripreso a salire. La benzina, che aveva registrato un calo, torna ad aumentare, mentre il diesel si mantiene stabile. La ripresa dei prezzi è legata alla sospensione temporanea delle trattative diplomatiche tra Stati Uniti e Iran. La situazione influenza direttamente il costo alla pompa, che ora riprende a salire dopo il periodo di stabilità.

Sembra ormai finita la tregua sul caro carburanti. Dopo dieci giorni di calo dei prezzi di benzina e diesel, a causa del perdurante stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran torna a salire la spesa per fare il pieno. Al quinto rialzo consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, con il greggio tornato sopra i 100 dollari al barile, questa mattina aumenta, seppur lievemente, anche il prezzo della benzina. In controtendenza il diesel, che risulta ancora in calo, nonostante i ripetuti aumenti delle quotazioni registrati nelle ultime cinque sessioni sui mercati internazionali. Secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana, ai distributori i prezzi medi nazionali vedono la benzina self service sulla rete stradale a 1,738 euro al litro (+2 millesimi rispetto a venerdì), mentre il gasolio scende a 2,058 euro al litro (-4 millesimi).🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carburanti, dopo dieci giorni è finita la tregua: torna a salire il prezzo della benzina, mentre il diesel resiste Notizie correlate Il caro carburanti non si ferma: dopo la breve tregua, il prezzo del gasolio torna a salireNuovo aumento del gasolio: prezzi in lieve rialzo alla pompa, soprattutto sul diesel. Il prezzo dei carburanti continua a salire: il diesel sfiora i 2 euro al litro, male anche la benzinaOrmai ci siamo abituati a vedere il tabellone del distributore di turno con i prezzi che aumentano di giorno in giorno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dai Paesi Bassi alla Corea del Sud tutte le misure per arginare la crisi energetica; Agitazione dei camionisti, gli stop a raffica del trasporto su gomma ed il caro gasolio; Prezzo di benzina e diesel scende dopo la riapertura di Hormuz, ma il 1° maggio scade il taglio delle accise; Quattro Cdm in dieci giorni per nascondere tutti i fallimenti. Carburanti, dopo dieci giorni è finita la tregua: torna a salire il prezzo della benzina, mentre il diesel resisteCarburanti, dopo dieci giorni è finita la tregua: torna a salire il prezzo della benzina, mentre il diesel resiste ... lanotiziagiornale.it Diesel caro ancora per dieci giorniNonostante il prezzo del petrolio sia sceso dai 110 ai 93 dollari al barile dopo la tregua in Iran, il costo del diesel alle pompe non registra ancora diminuzioni significative. Secondo Davide Tabarel ... polesine24.it Accise carburanti: stop al taglio dal primo maggio, gli italiani si preparano ai rincari Leggi qui: https://www.scuolalink.it/accise-carburanti-stop-al-taglio-dal-primo-maggio-gli-italiani-si-preparano-ai-rincari - facebook.com facebook Ponti e caro carburanti, ecco quanto costa un pieno rispetto al 2025 x.com