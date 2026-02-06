Vance sbarca a Milano la giornata del vicepresidente tra lusso e diplomazia Corteo da 45 auto 4 piani in hotel e il tifo per l' hockey

Vance è arrivato a Milano per una visita che mescola affari e appuntamenti ufficiali. È stato accolto con un corteo di 45 auto, e ha passato la giornata tra incontri con la premier Meloni e momenti di relax, come la partita di hockey. Ha soggiornato in un hotel a quattro piani, portando con sé la famiglia. La visita si conclude con l’attenzione verso il pubblico e le strade affollate di tifosi.

Fuori dal cerimoniale dei Giochi, l’incontro di oggi alle 13 nel palazzo della prefettura con la premier Giorgia Meloni sarà l’appuntamento politico più «caldo» in una trasferta milanese che allo sport unirà soprattutto geopolitica e diplomazia. I dossier sul tavolo sono tanti: dal fronte del Medio Oriente all’Ucraina, passando per i delicati rapporti economici tra Usa ed Europa. Se gli occhi del mondo sono su Milano, quelli di Milano — almeno sul fronte della sicurezza — sono tutti sul vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, sbarcato dall’Air Force Two ieri mattina a Malpensa insieme a Second Lady e figli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Vance sbarca a Milano, la giornata del vicepresidente tra lusso e diplomazia. Corteo da 45 auto, 4 piani in hotel e il tifo per l'hockey Approfondimenti su Vance Milano Il vicepresidente Usa JD Vance è a Milano Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano. Milano Cortina, le immagini dell’arrivo a Malpensa del vicepresidente Usa JD Vance Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Malpensa con la famiglia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Vance Milano JD Vance arriva a Malpensa con moglie e figli: il vice presidente USA atteso a Milano per i GiochiAGI - Il vice presidente Usa JD Vance è sbarcato questa mattina dall'Air Force Two a Malpensa alle 10,30, accompagnato dalla moglie Usha, con maglione con i cinque cerchi, e i figli, per partecipare a ... msn.com JD Vance a Milano per le Olimpiadi 2026, hotel Gallia circondato dai cecchini sui tettiJD Vance è arrivato a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 e l'hotel Gallia è stato circondato dai cecchini sui tetti come misura di sicurezza. virgilio.it Benzema sbarca alla corte di Inzaghi con le idee chiare Durante la presentazione ufficiale, l’attaccante francese ha caricato l’ambiente con parole piene di entusiasmo: “Sono molto felice di far parte dell’Al-Hilal. È una squadra superba, con una grande s facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.