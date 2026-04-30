Il festival itinerante ’Crossroads’ si svolge questa sera al teatro comunale di Russi con lo spettacolo ’Bacharach forever’, un omaggio al compositore statunitense Burt Bacharach. La serata vede sul palco Karima, che interpreterà alcune delle sue canzoni più note, ripercorrendo le sue collaborazioni e successi. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti dedicati alla musica americana degli anni ’60 e ’70.

Il festival itinerante ’Crossroads’ torna stasera al teatro comunale di Russi con ’Bacharach forever’, omaggio a uno dei più celebri compositori statunitensi. Alle 21 la voce di Karima sarà accompagnata da Piero Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli a basso elettrico e contrabbasso e Andrea Beninati a batteria e violoncello. Karima, nata a Livorno nel 1985, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico, semplicemente col nome di Karima, partecipando alla sesta edizione di ’Amici’ di Maria De Filippi, dove ha vinto il premio della critica. Nel 2009 ha gareggiato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Molte le sue partecipazioni televisive, che hanno contribuito a sostenerne la fama: ’Amici - La sfida dei talenti’, ’Crozza Alive’, ’I migliori anni’, ’Io canto’ e ’Tale e quale show’ condotto da Carlo Conti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da ’Amici’ fino a ’Crossroads’. Karima canta Burt Bacharach

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