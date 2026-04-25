Festival Crossroads | Karima in concerto a Russi
Giovedì 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale Unesco del Jazz, il festival Crossroads si terrà al Teatro Comunale di Russi con il concerto “Bacharach Forever”, dedicato al celebre compositore statunitense. L’evento fa parte di un circuito di spettacoli itineranti dedicati alla musica jazz e si svolge in questa data per celebrare la giornata internazionale.
Giovedì 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale Unesco del Jazz, il festival itinerante Crossroads sarà al Teatro Comunale di Russi (RA) con “Bacharach Forever”, omaggio a uno dei più celebri songwritres statunitensi. Alle ore 21 la voce di Karima sarà accompagnata da Piero Frassi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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