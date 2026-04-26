Karima a Russi | il jazz incontra il pop in un tributo a Bacharach
? Cosa sapere Karima suona Bacharach Forever al Teatro Comunale di Russi giovedì 30 aprile.. L'evento rientra nel festival Crossroads per la Giornata Internazionale Unesco del Jazz.. Il Teatro Comunale di Russi accoglierà giovedì 30 aprile, alle ore 21, la voce di Karima per una serata dedicata a Bacharach Forever, nell’ambito del festival itinerante Crossroads in occasione della Giornata Internazionale Unesco del Jazz. L’appuntamento musicale porterà sul palco della città ravennate un omaggio a uno dei più celebri autori statunitensi, con un ensemble composto da Piero Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli al basso elettrico e contrabbasso, e Andrea Beninati, che alternerà il violoncello alla batteria.🔗 Leggi su Ameve.eu
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