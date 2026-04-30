Il cantante noto come D4vd, il cui nome reale è David Burke, è stato accusato di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Secondo le accuse, avrebbe prima accoltellato la vittima e poi smembrato il suo corpo con una motosega. La polizia ha reso noti i dettagli di quanto avvenuto, che sono stati riportati come parte dell’indagine in corso. Il caso sta attirando l’attenzione dei media e delle autorità.

Il cantante D4vd, il cui vero nome è David Burke, è stato formalmente accusato di omicidio e di ulteriori gravi reati in relazione alla morte di Celeste Rivas Hernandez, una ragazza di quattordici anni. Secondo quanto riportato in documenti giudiziari recentemente resi pubblici, i pubblici ministeri sostengono che Burke avrebbe accoltellato la giovane più volte e avrebbe successivamente utilizzato una motosega, insieme ad altri strumenti, per smembrarne il corpo nell’aprile del 2025. La difesa ha respinto con fermezza tutte le accuse, mentre la procura starebbe valutando la possibilità di richiedere la pena di morte nell’ambito del procedimento a suo carico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “D4vd ha smembrato Celeste Rivas Hernandez con una motosega dopo averla accoltellata a morte”: l’accusa rivela i dettagli macabri del presunto omicidio

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