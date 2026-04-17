Il cantante di 21 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni. Il corpo della vittima, in stato di decomposizione e smembrato, è stato rinvenuto all’interno di un’auto appartenente all’artista. La scena mostrava segni di decomposizione e presenza di insetti, mentre le autorità hanno effettuato i rilievi sul luogo del ritrovamento.

Il cantante 21enne D4vd è stato arrestato con l’accusa di omicidio della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo in decomposizione e smembrato è stato trovato nella sua Tesla. La polizia ha dichiarato che il cantante, il cui vero nome è David Burke, è detenuto senza possibilità di cauzione e che presenterà il caso alla procura lunedì 20 aprile. Burke era sotto indagine segreta da parte di un gran giurì della contea di Los Angeles. Gli avvocati difensori dell’artista Blair Berk, Marilyn Bednarski e Regina Peter hanno dichiarato in un comunicato che “è innocente e non è stato lui la causa della morte di Celeste”. Gli investigatori affermano di aver trovato il corpo della ragazza, ormai deceduta da tempo, nell’auto in un deposito di veicoli rimossi a settembre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez. Il corpo della 14enne era “smembrato, coperto di insetti e con un forte odore di decomposizione” nell’auto dell’artista

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