Secondo i risultati dell’autopsia, la causa del decesso di Celeste Rivas Hernandez sono state diverse ferite penetranti. Il cantante D4vd, al momento, è accusato di averla uccisa e di averla smembrata. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Celeste Rivas Hernandez, la ragazza che il cantante D4vd è accusato di aver ucciso, è morta a causa di “lesioni penetranti multiple”. Questo è quanto emerge da un rapporto dell’autopsia pubblicato mercoledì 22 aprile dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. La sua morte è stata classificata come omicidio. Un giudice aveva ordinato che il rapporto rimanesse segreto per mesi su richiesta delle forze dell’ordine dopo il ritrovamento del corpo smembrato e decomposto della ragazza. Il cantante di 21 anni, il cui vero nome è David Burke, si è dichiarato non colpevole di omicidio di primo grado. Secondo il rapporto del medico legale la ragazza presentava ferite significative al torso, probabilmente causate da un oggetto appuntito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Celeste Rivas Hernandez è morta per lesioni penetranti multiple”: svelata l’autopsia. Il cantante D4vd è accusato di averla ammazzata e smembrata

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