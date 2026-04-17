D4vd arrestato cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez

Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri con l’accusa di aver ucciso una ragazza di 14 anni, trovata morta lo scorso settembre nel bagagliaio della sua Tesla a Hollywood. L’arresto è avvenuto poche ore dopo che le forze dell’ordine hanno ottenuto i mandati di cattura. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, portando alla luce dettagli sulle indagini in corso.

(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo scorso settembre. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, D4vd — il cui vero nome è David Anthony Burke — è stato arrestato dalla Robbery-Homicide Division con l’accusa di aver ucciso Hernandez ed è attualmente detenuto senza possibilità di uscire su cauzione. Il caso sarà presentato lunedì all’ufficio del procuratore distrettuale per la valutazione formale delle accuse. La polizia di Los Angeles ha confermato di aver indagato, dopo la morte di Hernandez, anche su un viaggio compiuto dal 21enne nella zona di Santa Barbara durante la primavera del 2025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com D4vd RAGES IT in Court After Grand Jury Sentence Notizie correlate D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enneIl cantante D4vd, star di TikTok, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una ragazza. Arrestato D4vd, il cantante accusato di avere ucciso una 14enne: "Corpo in decomposizione nel bagagliaio della sua auto"Il cantante alt-pop D4vd, all’anagrafe David Burke, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito delle indagini sulla morte di una ragazza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez; D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enne; Arrestato il cantante D4vd con l’accusa di aver ucciso una ragazza adolescente il corpo era stato trovato nella sua Tesla. D4vd arrestato, cantante accusato dell'omicidio di Celeste Rivas Hernandez(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo scorso settembre. notizie.it D4vd arrestato per omicidio, il cantante star di su TikTok è accusato di aver ucciso una 14enneIl cantante D4vd è stato arrestato con l'accusato di omicidio di Celeste Rivas Hernández. Il corpo della 14enne è stato ritrovato nella sua auto ... virgilio.it