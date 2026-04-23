Damiano David toglie da Spotify e Youtube la canzone Tangerine con D4VD accusato dell'omicidio Rivas

Il cantante italiano ha rimosso da Spotify e YouTube il brano Tangerine, realizzato in collaborazione con il cantante statunitense D4VD. La decisione arriva poche ore dopo che D4VD è stato accusato dell'omicidio di una quattordicenne. La canzone non è più disponibile sui principali servizi di streaming e sulla piattaforma di video sharing. La rimozione riguarda esclusivamente questa traccia, mentre altri lavori dell'artista rimangono accessibili.

Damiano David ha tolto dalle piattaforme Tangerine, la canzone in collaborazione con il cantante americano D4vd accusato dell'omicidio della quattordicenne Celeste Rivas.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood... D4vd si dichiara non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, ritrovata nella sua TeslaD4vd si è dichiarato non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, l’adolescente il cui corpo smembrato e in avanzato stato di... Contenuti di approfondimento Nel video di Next Summer il Damiano David più anziano è interpretato da suo padre DanieleNon è scritto nel comunicato stampa, né da altre parti, quindi per scoprire che colui che interpreta un Damiano più anziano nel video di Next Summer è il padre Daniele, bisogna scorrere i credit su ... fanpage.it Ancora Damiano David, ecco 'Next summer' il nuovo singolo da solistaArriva a poche settimane da Born With a Broken Heart, brano che il cantante ha portato anche sul palco dell'Ariston durante l'ultimo Festival di Sanremo Un'ascesa inarrestabile quella di Damiano ... rainews.it