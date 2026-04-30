Cybercriminali in agguato | come proteggere la nostra vita digitale

Negli ultimi tempi, sono state segnalate dalla Polizia Postale migliaia di frodi informatiche ai danni di cittadini italiani. I criminali informatici sfruttano diverse tecniche per ingannare le persone e ottenere dati sensibili o denaro. Le autorità hanno registrato un aumento delle denunce e stanno lavorando per contrastare queste attività illegali. La protezione dei dati personali e la consapevolezza delle truffe sono diventate elementi fondamentali per la sicurezza online.

? Cosa sapere La Polizia Postale segnala migliaia di frodi informatiche subite dai cittadini in Italia.. Malware e phishing colpiscono dispositivi mobili e infrastrutture critiche del Paese.. Le minacce informatiche colpiscono migliaia di cittadini italiani ogni anno, trasformando i dispositivi connessi in potenziali bersagli per truffe e furti d’identità digitali. Seduti al tavolino del bar, tra il profumo del caffè e il rumore dei passi sul ciottolato, ci si accorge che la tecnologia non è più solo un accessorio, ma parte integrante della nostra quotidianità. Dallo smartphone che sfioriamo appena svegli ai servizi necessari per il lavoro o per restare in contatto con i parenti, tutto passa attraverso una rete invisibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cybercriminali in agguato: come proteggere la nostra vita digitale Notizie correlate La felicità nell’era digitale: come le relazioni possono dare un senso alla nostra vitaTESTO di Flavia Belladonna, del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 26 marzo 2026 Nel... Lavoro e stress digitale: l’allarme per proteggere la mente dei dipendenti? Cosa sapere L'assessora Amhof a Bolzano il 28 aprile segnala i rischi psicosociali nei lavoratori.