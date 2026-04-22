La felicità nell’era digitale | come le relazioni possono dare un senso alla nostra vita

Nel mondo, ogni ora, 100 persone perdono la vita a causa della solitudine. Questa realtà ha portato a riflettere sul ruolo delle relazioni nel dare senso alle nostre vite, soprattutto nell’epoca digitale. Le connessioni online sono diventate un elemento centrale nel modo in cui le persone si relazionano e trovano supporto. La questione della solitudine si intreccia con i cambiamenti nei modelli di comunicazione e socializzazione contemporanei.

TESTO di Flavia Belladonna, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 26 marzo 2026 Nel mondo 100 persone muoiono ogni ora di solitudine. Tra social media, app e intelligenze artificiali, le evidenze e le esperienze di vita ci insegnano quali valori possono davvero contribuire al nostro benessere. Un giovane brillante si laurea. Poi decide di abbandonare ogni sicurezza materiale e i legami familiari alla ricerca di una vita autentica. Viaggia attraverso gli Stati Uniti vivendo di incontri, lavori occasionali e natura selvaggia, spinto da un ideale di libertà assoluta. Arriva fino all’Alaska, dove la solitudine e la durezza dell’ambiente mettono alla prova il suo sogno, portandolo a una profonda riflessione sul senso della felicità e dei rapporti umani.🔗 Leggi su Ildenaro.it DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT! Notizie correlate Shrinking 3, intervista a Jason Segel: “È tosto per tutti dare un senso alla vita”In esclusiva per l'online italiano abbiamo video intervistato il protagonista della serie, in occasione del junket organizzato per la terza stagione. Gen Z (1996-2012) in crisi: 8 giovani su 10 non riescono a dare un senso alla propria vitaIl 78% della Gen Z è più vulnerabile tra ansia, insicurezza e pressione digitale, rispetto al 59,2% dei Millennials che invece mostra un profilo più... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Malcontento e felicità nell’era digitale; Riordinare rende felici? - Twist - Guarda il programma completo; La felicità di non esserci; La felicità di Danucci: Obiettivo minimo raggiunto, ora battiamo il Gallipoli. La felicità nell’era digitale: come le relazioni possono dare un senso alla nostra vitaNel mondo 100 persone muoiono ogni ora di solitudine. Tra social media, app e intelligenze artificiali, le evidenze e le esperienze di vita ci insegnano quali valori possono davvero contribuire al ... ansa.it Il prezzo del benessere: la complessa relazione tra ricchezza e felicità nell'era modernaIn un'epoca caratterizzata da una ricchezza senza precedenti, con un PIL mondiale che supera cifre astronomiche e un patrimonio monetario ... dailyexpress.it La casa di Mary. Global Genius · Jazzy Wanderer. "C’è un pittore che ha saputo dipingere la felicità nelle piccole cose: Henri Lebasque. Definito 'il pittore della gioia e della luce', Lebasque ci invita a rallentare e a osservare la bellezza di un pomeriggio in gi - facebook.com facebook