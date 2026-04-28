Lavoro e stress digitale | l’allarme per proteggere la mente dei dipendenti

Il 28 aprile, a Bolzano, un'assessora ha sottolineato i rischi psicosociali legati allo stress digitale tra i lavoratori. La questione riguarda l'aumento delle pressioni e delle sfide emotive legate all'uso costante di strumenti digitali nel contesto lavorativo. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione ai rischi per la salute mentale dei dipendenti in ambienti sempre più connessi.

? Cosa sapere L'assessora Amhof a Bolzano il 28 aprile segnala i rischi psicosociali nei lavoratori.. Le linee guida ILO per il 2026 attribuiscono la gestione del burnout ai datori di lavoro.. A Bolzano, in occasione della giornata dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro questo 28 aprile, l’assessora Amhof ha lanciato un monito urgente sulla necessità di proteggere i lavoratori dai rischi psicologici che minano il benessere mentale. La ricorrenza odierna sposta l’attenzione dai classici infortuni fisici verso una dimensione più invisibile ma altrettanto devastante: quella dei disturbi psicosociali. Durante l’intervento, l’assessora...🔗 Leggi su Ameve.eu

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