Al termine della quarta giornata dei Mondiali di curling doppio misto 2026, che si stanno disputando a Ginevra, in Svizzera, la coppia italiana composta da Constantini e Mosaner si trova ancora in corsa per i playoff. Nella stessa giornata, il team canadese ha rafforzato la propria posizione in classifica nel Gruppo B, che vede in programma nove turni complessivi. La competizione prosegue con le prossime partite in programma nei prossimi giorni.

Al termine della quarta giornata delle nove previste nel Gruppo B dei Mondiali 2026 di doppio misto del curling, in corso di svolgimento a Ginevra, in Svizzera, Stefania Constantini ed Amos Mosaner, sono in piena corsa per l’accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta. Il Canada è solo in testa con 4 successi, a punteggio pieno, mentre l’ Italia è seconda con 3 vittorie ed una sconfitta, patita proprio quest’oggi contro i canadesi. Seguono sei formazioni a quota 2 affermazioni, ovvero Cechia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Scozia e Svizzera. Secondo il regolamento della competizione, con 20 squadre al via suddivise in due gironi...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiali curling misto 2026: Mosaner/Constantini in corsa per i playoff, il Canada allunga

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