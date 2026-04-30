Cupramontana piange Pierangeli Impiegato comunale anima del paese

Cupramontana si trova in lutto per la perdita di Sergio Pierangeli, che ha lavorato come impiegato comunale per molti anni. La sua presenza era quotidiana nel paese e la sua scomparsa ha suscitato un forte senso di tristezza tra i residenti. Pierangeli è conosciuto come una figura che ha contribuito alla vita della comunità locale, lasciando un vuoto tra i colleghi e i cittadini.

Cupramontana si stringe nel dolore per la scomparsa di Sergio Pierangeli, storico dipendente comunale e figura simbolo della comunità cuprense. Il sindaco Enrico Giampieri, esprime profondo cordoglio per la perdita di un uomo che "per decenni è stato un punto di riferimento umano e professionale". Assunto in Comune nel 1983 e andato in pensione nel 2018, Sergio ha ricoperto molteplici ruoli: da operaio qualificato ad autista degli scuolabus, fino a collaboratore instancabile per la Fondazione Sagra dell’Uva. Dopo il pensionamento, non aveva mai smesso di mettersi a disposizione come volontario, offrendo il suo aiuto nelle criticità e negli eventi locali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cupramontana piange Pierangeli. Impiegato comunale, anima del paese Notizie correlate Stipendio decurtato a impiegato comunale per 23 ore non timbrateIl comune di Castel Volturno ha disposto la decurtazione dello stipendio per un funzionario comunale dopo aver svolto accertamenti sulla... Leggi anche: Ischia piange “Lucí”: addio alla leggendaria anima del Real Forio Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cupramontana piange Pierangeli. Impiegato comunale, anima del paese. Cupramontana piange Pierangeli. Impiegato comunale, anima del paeseCupramontana si stringe nel dolore per la scomparsa di Sergio Pierangeli, storico dipendente comunale e figura simbolo della ... ilrestodelcarlino.it Addio a Sergio Pierangeli, storico dipendente del Comune di Cupramontana: il cordoglio del sindacoCUPRAMONTANA - Un volto che apparteneva alla quotidianità del paese, una presenza discreta ma costante. Cupramontana si stringe nel dolore per la scomparsa di Sergio Pierangeli, ... corriereadriatico.it