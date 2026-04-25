A Ischia si piange la scomparsa di Lucia Colantonio, conosciuta come “Lucí”, deceduta all’età di 79 anni a Forio. La donna era molto conosciuta tra i tifosi del Real Forio e rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici e sostenitori della squadra. La notizia della perdita di “Lucí” è stata condivisa attraverso i canali ufficiali del club.

? Cosa sapere Scomparsa di Lucia Colantonio all'età di 79 anni a Forio, Ischia.. La storica tifosa del Real Forio era una figura centrale per la comunità locale.. Il lutto colpisce Forio e l’intera isola di Ischia con la scomparsa della signora Lucia Colantonio, avvenuta all’età di 79 anni, figura simbolo del tifo locale. La vedova, che lascia due figli e i nipoti, riceverà l’ultimo saluto oggi nella Basilica Pontificia di Santa Maria di Loreto. La notizia ha scosso profondamente il tessuto sociale del comune foriano, dove la defunta era conosciuta da tutti come la grande sostenitrice dei colori biancoverdi. Il dolore è palpabile tra chi frequentava abitualmente gli spalti del S.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ischia piange “Lucí”: addio alla leggendaria anima del Real Forio

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