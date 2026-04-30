In Calabria, un nuovo sistema di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti viene testato tramite braccialetti elettronici. Il progetto prende il via nel piccolo comune di Longobucco, situato nel cosentino, con una popolazione di circa 2.400 abitanti. La sperimentazione mira a verificare l’efficacia di questi dispositivi nel monitoraggio continuo e in tempo reale dei parametri di salute dei pazienti.

Parte da Longobucco, paesino di montagna di appena 2.400 anime nel cosentino, la sperimentazione con i braccialetti elettronici per il monitoraggio dei parametri vitali del paziente. Ad annunciarlo, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, è il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Come funzionano i braccialetti elettronici sanitari. “Consultando l’app a cui è collegato il braccialetto, il medico può visualizzare in qualsiasi momento i parametri vitali del paziente”, spiega nel video Serena Pignataro, responsabile Uos Medicina d’urgenza di Cosenza, mentre illustra il funzionamento del dispositivo. “In caso di allarme – prosegue Pignataro – il sistema invia automaticamente un segnale all’ambulatorio, permettendo al personale sanitario di valutare l’anomalia segnalata e intervenire con tempestività”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuore sotto controllo, in Calabria il test con i braccialetti elettronici

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