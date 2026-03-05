Bimbo col cuore bruciato l' avvocato rivela che Domenico è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte

Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia di Domenico, il bambino deceduto con il cuore bruciato, ha dichiarato che il piccolo è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte. La notizia è stata resa nota durante un procedimento legale in cui si discute delle circostanze che hanno portato alla tragica fine del bambino. La testimonianza si concentra sui dettagli relativi alle condizioni del corpo al momento del decesso.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Domenico, il bimbo col cuore bruciato. L'avvocato della famiglia del bambino, morto a 2 anni il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 23 dicembre scorso era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato, ha reso noto che il piccolo "è rimasto a sterno aperto fino alla sua morte". Francesco Petruzzi ha aggiunto: "Non è mai stato richiuso".