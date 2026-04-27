Sostituire la valvola aortica | operazione mini invasiva attraverso i vasi sanguigni

In un ospedale di Firenze, si utilizza una procedura mini invasiva per sostituire la valvola aortica, mediante un intervento attraverso i vasi sanguigni. La tecnica permette di evitare l’intervento tradizionale a cuore aperto e viene riservata ai pazienti che ne traggono beneficio. La scelta di questa procedura si basa su una valutazione specifica di ogni caso, per garantire il miglior trattamento possibile.

Firenze, 27 aprile 2026 – Indirizzare ciascun paziente verso la terapia da cui trae più giovamento, evitando interventi inutili a chi non potrebbe trarne beneficio. È questo l' obiettivo di due studi italiani che sono riusciti a mettere a punto una strategia per identificare, tra i pazienti che soffrono di restringimento della valvola cardiaca aortica (stenosi aortica), quelli che hanno maggiori probabilità di morire entro un anno dalla procedura. https:www.lanazione.itempolicronacamalore-partitella-pvyc1v65 Interventi mini-invasivi per sostituire la valvola aortica. Le ricerche, pubblicate sul Journal of the American College of Cardiology e sullo European Journal of Preventive Cardiology, sono state condotte in sette grandi ospedali italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it

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