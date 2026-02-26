Alcolock obbligatorio controlli serrati | automobilista alla guida ubriaco e senza patente

In un'operazione recente, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli sulla strada per verificare il rispetto delle nuove norme sull’alcollock. Durante le verifiche, sono stati fermati diversi veicoli e sono stati riscontrati alcuni conducenti senza patente o alla guida in condizioni di alterazione. La misura mira a garantire una maggiore sicurezza sulle strade e a prevenire incidenti legati all’abuso di alcol.