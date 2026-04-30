Alla guida con una patente scaduta da 12 anni | sequestro e maxi sanzione

Durante un normale controllo della polizia locale a Fondi, una donna è stata trovata alla guida con una patente scaduta da 12 anni. A seguito della verifica, è stato disposto il sequestro del veicolo e applicata una sanzione pecuniaria di importo elevato. La donna è stata quindi denunciata per aver circolato con un documento di guida non valido.

Alla guida con una patente scaduta da 12 anni: questa la scoperta fatta dalla polizia locale di Fondi nel corso di un controllo a una donna fermata durante un posto di blocco. E’ accaduto nella giornata di martedì 28 aprile nella città del sud pontino dove gli agenti erano appunto impegnati in un.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Fondi, sorpresa al volante con la patente scaduta da 12 anni e senza assicurazioneFondi, 29 aprile 2026 – Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale di Fondi ha intercettato un caso di grave irregolarità... Leggi anche: Multe da 5mila euro e auto sequestrate. Fermato 85enne con patente scaduta da 4 anni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Patente, uno su 4 bocciato: boom di esami e le province dove è più difficile superarla; Centocelle, ricercato festeggia i 18 anni guidando senza patente; Esami patente 2025, superato l'85% alla prova pratica. Ma Valditara lancia l'allarme: Maturità scarsa a 18 anni, vietare le auto potenti. Guida con la patente sospesa, provoca un incidente stradale e minaccia le vittime, denunciatoL’operazione condotta dai carabinieri di Loano, l’episodio tra Loano e Finale Ligure, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza ... genova.repubblica.it Guida con patente sospesa e rifiuta l’alcoltest: fermato e denunciato dalla Polizia locale a MalgessoL'uomo, di 52 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel luglio 2025 e presentava un tasso alcolemico pari a 1,80 g/l ... varesenews.it Pronto da oggi il 730 precompilato: la guida a detrazioni e deduzioni - facebook.com facebook Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com