Cuncertass Cantamaggio e Fiera del disco | un weekend di musica tra città e provincia

Durante il fine settimana dal primo al tre maggio, diversi eventi si svolgono tra città e provincia. Al Centro commerciale Gotico si tiene la nuova edizione della Fiera del Disco, dedicata a CD e vinili. A Fiorenzuola si svolge il Festival dell'Anolino, mentre a Piozzano si tiene un'esercitazione di addestramento militare della sezione Unuci. Sono occasioni che coinvolgono appassionati di musica e attività militari.

Da venerdì 1° a domenica 3 maggio al Centro commerciale Gotico nuova edizione della Fiera del Disco, Cd e VinileDa venerdì 1° a domenica 3 maggio a Fiorenzuola torna il Festival dell'AnolinoDa venerdì 1° a domenica 3 maggio a Piozzano esercitazione di addestramento militare della sezione Unuci di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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