Musei gratis a Roma per i residenti | ecco dove si entra senza pagare e cosa cambia per i non residenti

Roma apre le porte gratuitamente ai residenti. Da oggi, chi abita in città o nella Città Metropolitana può entrare nei Musei in Comune senza pagare, senza limiti di orario.

Roma, 5 febbraio 2026 – Nei Musei in Comune l’ingresso è gratuito per tutte le cittadine e i cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana. La misura riguarda anche le aree archeologiche del Sistema e punta a rendere il patrimonio culturale cittadino più accessibile a chi lo vive ogni giorno. Per entrare senza pagare è sufficiente presentare un documento di identità in biglietteria. Chi ha diritto alla gratuità. La gratuità è riservata alle persone residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’accesso è previsto “presentando un documento di identità in biglietteria”, come indicato nella comunicazione dei Musei in Comune.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Da venerdì 1° febbraio, i musei civici di Roma offriranno l'ingresso gratuito ai residenti.

