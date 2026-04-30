Un convegno promosso da Coldiretti Rimini ha coinvolto circa 200 studenti di un istituto scolastico locale, ponendo un interrogativo che riguarda le future abitudini alimentari: cucinare o assemblare. L’evento si è svolto al Centro Congressi Sgr e ha fatto emergere riflessioni sul modo in cui i giovani si approcciano al cibo, con un focus sulla scelta tra preparare i pasti tradizionali o optare per soluzioni più rapide e pratiche.

Non è solo una provocazione, ma una domanda destinata a orientare le scelte di domani: cucinare o assemblare? Attorno a questo interrogativo si è sviluppato il convegno promosso da Coldiretti Rimini al Centro Congressi Sgr, che ha coinvolto circa 200 studenti dell’Istituto "Malatesta". Al centro del dibattito, il tema degli alimenti ultra-processati, il loro impatto sulla salute e il valore di un’ alimentazione consapevole. Un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e giovani, chiamati a riflettere su un settore che rappresenta non solo il loro futuro professionale, ma anche una leva fondamentale per salute, economia e territorio. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, affiancato dall’assessora Francesca Mattei e dai rappresentanti del mondo economico e agricolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cucinare o assemblare. I giovani e la sfida del cibo

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