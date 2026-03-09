Dite di non avere tempo di cucinare ma avete tempo per vedere i cuochi in tv Franco Berrino a teatro lancia al pubblico il cibo preconfezionato dei treni

Durante uno spettacolo, un noto medico e divulgatore ha criticato chi afferma di non avere tempo per cucinare, ma preferisce comunque seguire programmi televisivi di cucina. Ha fatto riferimento al cibo preconfezionato venduto sui treni e ha sottolineato la contraddizione tra le parole e le azioni del pubblico presente. La sua osservazione si è concentrata sull’uso del tempo e sulle scelte alimentari quotidiane.

"Dite di non avere tempo di cucinare il cibo vero, ma avete tempo per vedere i cuochi che cucinano in tv ". Con il suo fare educato e pungente Franco Berrino non le manda mai a dire. Papillon d'ordinanza, completo verde natura, sciarpa a scacchi colorati, il celebre medico e nutrizionista si alza dalla poltrona e passeggiando lemme lemme copre diverse volte tutto il palco del Teatro delle Celebrazioni di Bologna. "Vi racconto un aneddoto su conservanti e additivi, sostanze dannose per la salute messe intenzionalmente nei cibi industriali dall'industria alimentare", spiega sornione l'81enne Berrino nel suo slancio performativo a metà dello spettacolo Indovina chi ci inganna a cena.