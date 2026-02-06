Investire sui giovani la sfida del futuro

La Nazione rinnova il suo sostegno al campionato di giornalismo dedicato agli studenti locali. L’obiettivo è aiutare i giovani a capire meglio il mondo che li circonda, stimolando la loro capacità di analizzare e raccontare l’attualità. L’iniziativa, ormai consolidata, permette ai ragazzi di mettere alla prova le proprie competenze e di avvicinarsi al giornalismo in modo pratico.

Investire nelle giovani generazioni significa investire in un futuro più consapevole e responsabile. Da questa convinzione nasce il sostegno che Chimet, anno dopo anno, rinnova al Campionato di Giornalismo de La Nazione che accompagna gli studenti del territorio in un percorso di educazione all’informazione, allo spirito critico e alla conoscenza dell’attualità. Un cammino condiviso al fianco delle giovani generazioni su temi portanti dell’attualità che impattano nella vita di tutti i giorni. L’azienda aretina è, da oltre cinquant’anni, un riferimento mondiale per recupero e affinazione dei metalli preziosi, ma le proprie radici sono salde sul territorio con un particolare impegno rivolto soprattutto verso le scuole tra progetti educativi, momenti di formazione e iniziative culturali con cui promuovere una visione del mondo aperta, curiosa ed attenta agli altri e all’ambiente.🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Cesano invita i giovani a partecipare attivamente alla progettazione della città del futuro.

