Matierno Carnevale inclusivo | associazioni regalano festa e laboratori gratuiti ai bambini del quartiere

Il Carnevale ha portato colore e allegria nel quartiere di Matierno. Le associazioni locali hanno organizzato una giornata di festa con coriandoli, musica e laboratori gratuiti per i bambini. Molti genitori hanno accompagnato i figli, soddisfatti di vedere i piccoli divertirsi in un clima di inclusione e spensieratezza. La festa si è svolta nel Centro di aggregazione, attirando anche i residenti che hanno approfittato dell’occasione per scambiare due chiacchiere e condividere un momento di allegria.

Il Carnevale ha illuminato con coriandoli, musica e giochi il Centro di aggregazione di Matierno, regalando una giornata di festa ai più piccoli e alle loro famiglie. L'iniziativa, tenutasi ieri, 7 febbraio 2026, ha visto una partecipazione significativa, nonostante le piogge che hanno caratterizzato la giornata, con una probabilità del 95% e venti di 5.4 nodi provenienti da sud-est. Un'atmosfera di allegria e condivisione ha avvolto il quartiere, grazie all'impegno di diverse cooperative e associazioni che operano all'interno dell'ex scuola primaria, trasformando un giorno potenzialmente grigio in un'esplosione di colori e sorrisi.

