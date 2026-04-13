Desteenazione Brindisi | laboratori gratuiti dedicati a genitori e giovani per andare oltre

A Brindisi, presso il centro di aggregazione giovanile Desteenazione, si svolgeranno due laboratori gratuiti rivolti a genitori e giovani. Gli incontri, che si terranno negli spazi di via Contardo, affronteranno temi di attualità e sono aperti a chi desidera approfondire questioni legate alla crescita e alla vita quotidiana. L'iniziativa mira a offrire momenti di confronto e apprendimento senza costi, rivolti alla comunità locale.