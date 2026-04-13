Desteenazione Brindisi | laboratori gratuiti dedicati a genitori e giovani per andare oltre
A Brindisi, presso il centro di aggregazione giovanile Desteenazione, si svolgeranno due laboratori gratuiti rivolti a genitori e giovani. Gli incontri, che si terranno negli spazi di via Contardo, affronteranno temi di attualità e sono aperti a chi desidera approfondire questioni legate alla crescita e alla vita quotidiana. L'iniziativa mira a offrire momenti di confronto e apprendimento senza costi, rivolti alla comunità locale.
BRINDISI - Due laboratori dedicati ad argomenti di stretta attualità organizzati presso gli spazi di Desteenazione Brindisi, il centro di aggregazione giovanile situato al Paradiso (Strada per Contardo, 60). “Oltre il conflitto: ascoltare la rabbia, costruire il legame” si terrà oggi, lunedì 13.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Teatro come cura: laboratori gratuiti per giovani romagnoliIl teatro diventa prescrizione medica per la crisi emotiva dei giovani romagnoli.
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