Una grande azienda farmaceutica ha annunciato una collaborazione con OpenAI per migliorare il processo di sviluppo di nuovi farmaci. L’obiettivo è analizzare grandi quantità di dati, individuare potenziali candidati e abbreviare i tempi necessari per portare le innovazioni dal laboratorio ai pazienti. Questa partnership mira a sfruttare l’intelligenza artificiale per rendere più efficiente la ricerca e lo sviluppo nel settore farmaceutico.

Analizzare set di dati complessi, identificare i candidati farmaci promettenti e ridurre i tempi necessari per portare le innovazioni dalla ricerca al paziente. È l’uso che Novo Nordisk promette di fare delle funzionalità di intelligenza artificiale più avanzate di OpenAI. Le due aziende hanno annunciato la partnership strategica che consentirà alla multinazionale danese di integrare la tecnologia nel suo lavoro quotidiano. Novo Nordisk e OpenAI insieme: gli obiettivi. Una partnership che, secondo il presidente e Ceo di Novo Nordisk Mike Doustdar, aiuterà l’azienda a “guidare la prossima era dell’assistenza sanitaria. Ci sono milioni di persone che vivono con obesità e diabete e sappiamo che ci sono terapie ancora in attesa di essere scoperte che potrebbero cambiare le loro vite”, aggiunge il Ceo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Novo Nordisk punta su OpenAI per accelerare lo sviluppo dei farmaci

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