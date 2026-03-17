Aruba Academy | partnership con LinkedIn Learning per accelerare lo sviluppo continuo delle competenze
Aruba Academy, scuola del gruppo Aruba dedicata allo sviluppo delle competenze, ha annunciato una collaborazione con LinkedIn Learning, piattaforma di formazione digitale a livello mondiale. La partnership mira ad integrare risorse di apprendimento di alta qualità nell’offerta formativa di Aruba Academy, favorendo la crescita professionale dei talenti e rafforzando le possibilità di formazione continua per i partecipanti.
Bergamo. Aruba Academy, la scuola del gruppo Aruba dedicata allo sviluppo delle competenze e alla crescita dei talenti, annuncia una partnership strategica con LinkedIn Learning, la piattaforma globale di apprendimento digitale, che entra a far parte dell’ecosistema formativo dell’azienda. La collaborazione, operativa a partire dal primo trimestre del 2026, nasce con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturato i percorsi di upskilling e reskilling delle persone di Aruba, rispondendo alla crescente esigenza di aggiornamento continuo delle competenze in ambiti tecnologici e organizzativi in rapida evoluzione. La roadmap prevede un rilascio progressivo: una prima fase coinvolgerà circa 200 persone, per arrivare a 700 risorse a regime. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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