Crystal Palace a un passo dalla finale di Conference sogna il Rayo
Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Polonia, avvicinandosi alla finale di Conference League. Nel frattempo, il Rayo Vallecano ha superato in modo ristretto lo Strasburgo nel primo incontro della doppia sfida. Entrambe le squadre si preparano ora alle gare di ritorno con buone possibilità di qualificazione.
Gli inglesi battono 3-1 lo Shakhtar Donetsk in Polonia, spagnoli di misura sullo Strasburgo ROMA - Il Crystal Palace mette una seria ipoteca sulla finale di Conference League, mentre il Rayo Vallecano porta dalla sua parte il primo atto della doppia sfida con lo Strasburgo. La formazione inglese vince l'andata della semifinale contro lo Shakthar Donetsk, imponendosi per 3-1 sul campo neutro di Cracovia. Il Palace la sblocca dopo neanche un minuto di gioco, con l'assist di Mateta per Sarr che incrocia con il destro battendo Riznyk. La squadra di Glasner dà subito la propria impronta a un primo tempo equilibrato. In avvio di ripresa arriva però il pari dello Shakthar: corner di Pedrinho e pallone spizzato da Elias per il tap-in di Ocheretko.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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