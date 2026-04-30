Nella città di Crotone, la Polizia ha chiuso un locale e ha arrestato un uomo che si trovava già agli arresti domiciliari. L’intervento si è svolto il 30 aprile, portando alla misura restrittiva nei confronti di una persona coinvolta in attività illegali. L’operazione ha portato alla cessazione temporanea dell’attività del locale e all’arresto dell’individuo, che si trovava già sotto restrizioni legali.

? Cosa sapere Crotone, la Polizia chiude un locale e arresta un uomo già ai domiciliari il 30 aprile.. Controlli su sale scommesse e spaccio portano sanzioni da 5 mila euro e sequestri.. La Polizia di Stato ha condotto giovedì 30 aprile 2026 una serie di controlli mirati a Crotone, tra sale scommesse e locali pubblici, portando alla sospensione di un’attività, a una multa da 5 mila euro e all’arresto di un uomo già sottoposto a misure domiciliari. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e l’altro, si sente parlare della mossa decisa della Questura di Crotone. Non è stata solo una questione di carte e scartoffie, ma un intervento che ha toccato i nervi scoperti del tessuto urbano, tra chi cerca di gestire un esercizio e chi invece preferisce muoversi nell’ombra delle strade.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, raid della Polizia: chiuso un locale e arrestato un uomo

CROTONE: OPERAZIONE TEOREMA ARRESTI PER MANICA E COMBARIATI

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