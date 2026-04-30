Diciotto studenti e tre docenti del liceo classico Pitagora hanno partecipato a una mobilità Erasmus+ a Tychy, in Polonia, all’interno del progetto “Discovering Cultural Heritage with Erasmus”. L’iniziativa si è concentrata su attività legate a storia e natura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire aspetti culturali e di stabilire nuovi rapporti di amicizia. La durata dell’esperienza si è conclusa con successo.

Si è concluso con successo la mobilità Erasmus+ a Tychy di diciotto studenti e tre docenti protagonisti del progetto “Discovering Cultural Heritage with Erasmus” tra storia, natura e nuove amicizie. CROTONE TYCHY – Si è trattato della prima fase del progetto di mobilità internazionale “Discovering Cultural Heritage with Erasmus” (Codice: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000312299), che ha visto 18 studenti e le prof.sse Bifano, Bilotta e Cellini del Liceo Classico Pitagora di Crotone protagonisti di un’intensa settimana di scambio culturale a Tychy, in Polonia. Ospiti del prestigioso “III Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Stanis?awa Wyspia?skiego”, gli studenti calabresi hanno vissuto un’esperienza immersiva tra banchi di scuola, siti UNESCO e bellezze naturalistiche.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, diciotto ragazzi del liceo classico Pitagora alla scoperta della Polonia

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