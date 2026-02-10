Blitz al liceo classico Parini E il preside resta in ufficio | Non lascio soli i ragazzi

Questa mattina studenti e insegnanti si sono trovati di fronte a un blitz al liceo classico Parini. È la settima occupazione dall’inizio dell’anno scolastico, contando anche la protesta lampo al liceo Manzoni. Il preside ha deciso di rimanere nel suo ufficio, dicendo che non lascerà soli i ragazzi. La situazione resta tesa, mentre le autorità cercano di gestire la protesta senza ulteriori escalation.

La settima occupazione dall'inizio dell'anno scolastico - se si conta anche la protesta lampo al liceo Manzoni - è scatta al classico Parini. "Il Parini grida ancora": lo striscione appeso alla facciata del liceo di via Goito. "Occupiamoci del futuro", lo slogan. Ed è la "settima occupazione" anche per il preside del liceo Parini, Massimo Nunzio Barrella, che ha dormito ieri notte con i liceali "e sono pronto a trascorrere qui anche le prossime notti: non abbandono la scuola. Rimango qui non per controllarli, ma a tutela stessa degli studenti", promette. Un po' se l'aspettava Barrella. "Dopo i primi licei occupati mi sembrava strano che il Parini, che ha una sua tradizione, non li seguisse, anche se avevamo già in agenda una co-gestione".

