Coppia ai domiciliari finisce in carcere perché in casa è stata trovata droga

Una coppia sottoposta agli arresti domiciliari è stata arrestata e portata in carcere dopo che è stata trovata in casa con della droga. I due, già soggetti a restrizioni, sono stati sorpresi in possesso di sostanze che sono state sequestrate dalle forze dell’ordine. La scoperta ha portato al loro trasferimento nel penitenziario.

Recuperati 9 grammi di marijuana e 500 euro in contanti. Nell'ambito dell'operazione un uomo, che si trovava nei pressi della stessa abitazione, è stato denunciato perché trovato in possesso di cocaina Un uomo e una donna sono stati arrestati e condotti in carcere perché trovati con la droga in casa nonostante fossero sottoposti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Nel pomeriggio di ieri, 27 marzo, a Santa Maria a Vico, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa nella stessa giornata dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Coppia ai domiciliari finisce in carcere perché in casa è stata trovata droga Articoli correlati Leggi anche: Vende la droga da casa mentre è agli arresti domiciliari: 57enne finisce in carcere Droga in casa, scoperto dai Falchi: 43enne finisce ai domiciliariTarantini Time Quotidiano Un sospetto via vai di giovani ha portato all’arresto di un 43enne tarantino, ritenuto presunto responsabile di detenzione... Aggiornamenti e notizie su Coppia ai domiciliari finisce in... Discussioni sull' argomento Cassino, Lanciano la droga dal finestrino ma la polizia li ferma; Spaccia droga mentre è ai domiciliari | nei guai insieme alla moglie. Cocaina nel pandoro, finisce ai domiciliari a 56 anniAscoli Piceno, 26 dicembre 2025 – Ha ottenuto gli arresti domiciliari l’ascolano di 56 anni, arrestato la sera del 23 dicembre dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ascoli. L’uomo era stato ... ilrestodelcarlino.it Terni, perseguita la ex, manomette il braccialetto elettronico e finisce ai domiciliariTERNI - Dal braccialetto elettronico ai domiciliari per aver continuato a perseguitare la ex compagna nonostante le ripetute prescrizione che gli ha imposto il giudice. Le manette sono scattate per un ... ilmessaggero.it Coppia parte per festeggiare il compleanno e posta foto sui social. Un’insegnante lancia l’allarme sui figli rimasti in Italia. I cinque minori sono stati quindi presi in carico e collocati in una struttura protetta, dove si trovano tuttora, tutti insieme. I due genitori - c - facebook.com facebook La nostra Cupido Alessandra ha deciso: la prima coppia a sfidarsi nel bacio in apnea è quella formata da Lucia e Nicolò #GFVIP x.com