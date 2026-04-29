Un uomo di 42 anni, precedentemente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere dai Carabinieri a Pordenone. L’individuo, noto per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto nel penitenziario dopo un provvedimento giudiziario. La sua detenzione segue un’accertata violazione delle condizioni imposte dalla misura alternativa.

?? Cosa sapere I Carabinieri trasferiscono in carcere a Pordenone R.Y., 42 anni, già sotto misura domiciliare. Il cumulo delle pene per rapina e spaccio impone due anni e cinque mesi di reclusione. I Carabinieri della Stazione di Prata di Pordenone hanno condotto un intervento operativo nella serata del 28 aprile, portando via un cittadino di origini marocche di 42 anni, identificato come R.Y., che risiedeva in zona e si trovava già sotto la stretta sorveglianza dei domiciliari. L'esecuzione dell .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prata, addio ai domiciliari: in carcere lo spacciatore pluriprecedente

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