Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione resta ferita una donna
Nella serata di ieri, in via Trento a Monteroni di Lecce, si è verificato un crollo di una parte del solaio di un’abitazione. Il cedimento ha causato la caduta di macerie e polvere all’interno di una stanza, provocando il ferimento di una donna presente al momento. L’incidente si è verificato senza preavviso, suscitando immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.
MONTERONI DI LECCE – Un boato improvviso, poi la polvere e le macerie. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Trento, nel cuore di Monteroni di Lecce, dove una grossa porzione del solaio di un’abitazione è improvvisamente ceduta, travolgendo la stanza.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro
Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaRoma, 10 marzo 2016 – È crollato il solaio di un casolare abbandonato a Roma: un uomo e una donna sono morti sotto le macerie.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Palazzina crollata a Napoli, gli architetti: Gestione insufficiente del patrimonio edilizio, serve un piano straordinario; Pensare il futuro mentre il presente crolla; Agrigento. Crolla una palazzina nel centro storico, allarme tra i residenti - Autore: Redazione | Attualità; Lo storico ristorante crolla in un attimo: i detriti sfiorano un camion.
Crolla solaio a San Felice a Cancello, feriti 3 operai: denunciato il proprietarioUn boato improvviso, seguito da un silenzio carico di paura: è questo il quadro drammatico che ieri mattina, intorno alle 10.15, ha scosso la tranquillità della periferica ... ilmattino.it
Crolla solaio, operai sotto alle macerieUn improvviso boato, poi il crollo e la paura. È quanto accaduto questa mattina in via Cantariello, nella frazione San Marco Trotti di San Felice a Cancello, dove il solaio di un’abitazione in ristrut ... ilfattovesuviano.it
Crolla solaio a Monteroni, ferita una donna di 57 anni. In casa anche marito e figlie, illesi - facebook.com facebook
Napoli, crolla una palazzina a Porta Capuana: si scava anche a mani nude. «Era rifugio di senzatetto» x.com