Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione resta ferita una donna

Da lecceprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, in via Trento a Monteroni di Lecce, si è verificato un crollo di una parte del solaio di un’abitazione. Il cedimento ha causato la caduta di macerie e polvere all’interno di una stanza, provocando il ferimento di una donna presente al momento. L’incidente si è verificato senza preavviso, suscitando immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

MONTERONI DI LECCE – Un boato improvviso, poi la polvere e le macerie. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Trento, nel cuore di Monteroni di Lecce, dove una grossa porzione del solaio di un’abitazione è improvvisamente ceduta, travolgendo la stanza.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro

Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaRoma, 10 marzo 2016 – È crollato il solaio di un casolare abbandonato a Roma: un uomo e una donna sono morti sotto le macerie.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Palazzina crollata a Napoli, gli architetti: Gestione insufficiente del patrimonio edilizio, serve un piano straordinario; Pensare il futuro mentre il presente crolla; Agrigento. Crolla una palazzina nel centro storico, allarme tra i residenti - Autore: Redazione | Attualità; Lo storico ristorante crolla in un attimo: i detriti sfiorano un camion.

crolla all improvviso ilCrolla solaio a San Felice a Cancello, feriti 3 operai: denunciato il proprietarioUn boato improvviso, seguito da un silenzio carico di paura: è questo il quadro drammatico che ieri mattina, intorno alle 10.15, ha scosso la tranquillità della periferica ... ilmattino.it

crolla all improvviso ilCrolla solaio, operai sotto alle macerieUn improvviso boato, poi il crollo e la paura. È quanto accaduto questa mattina in via Cantariello, nella frazione San Marco Trotti di San Felice a Cancello, dove il solaio di un’abitazione in ristrut ... ilfattovesuviano.it

Trova facilmente notizie e video collegati.