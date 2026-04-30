Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione resta ferita una donna

Nella serata di ieri, in via Trento a Monteroni di Lecce, si è verificato un crollo di una parte del solaio di un’abitazione. Il cedimento ha causato la caduta di macerie e polvere all’interno di una stanza, provocando il ferimento di una donna presente al momento. L’incidente si è verificato senza preavviso, suscitando immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.