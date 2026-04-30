Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione resta ferita una donna di 58 anni

Da lecceprima.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, in via Trento a Monteroni di Lecce, una parte del solaio di un'abitazione si è improvvisamente sgretolata, causando un boato e il crollo della struttura. La caduta ha coinvolto una stanza dell’immobile, provocando il ferimento di una donna di 58 anni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

MONTERONI DI LECCE – Un boato improvviso, poi la polvere e le macerie. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Trento, nel cuore di Monteroni di Lecce, dove una grossa porzione del solaio di un’abitazione è improvvisamente ceduta, travolgendo la stanza.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione, resta ferita una donna

Crolla il solaio mentre guarda la tv, donna ferita in SalentoUna donna di 57 anni è rimasta ferita ieri sera a Monteroni, in provincia di Lecce, dal crollo di una vasta porzione di solaio nell'abitazione in cui...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Palazzina crollata a Napoli, gli architetti: Gestione insufficiente del patrimonio edilizio, serve un piano straordinario; Pensare il futuro mentre il presente crolla; Agrigento. Crolla una palazzina nel centro storico, allarme tra i residenti - Autore: Redazione | Attualità; Lo storico ristorante crolla in un attimo: i detriti sfiorano un camion.

crolla all improvviso ilCrolla solaio a San Felice a Cancello, feriti 3 operai: denunciato il proprietarioUn boato improvviso, seguito da un silenzio carico di paura: è questo il quadro drammatico che ieri mattina, intorno alle 10.15, ha scosso la tranquillità della periferica ... ilmattino.it

crolla all improvviso ilCrolla solaio, operai sotto alle macerieUn improvviso boato, poi il crollo e la paura. È quanto accaduto questa mattina in via Cantariello, nella frazione San Marco Trotti di San Felice a Cancello, dove il solaio di un’abitazione in ristrut ... ilfattovesuviano.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.