Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione resta ferita una donna di 58 anni

Nella serata di ieri, in via Trento a Monteroni di Lecce, una parte del solaio di un'abitazione si è improvvisamente sgretolata, causando un boato e il crollo della struttura. La caduta ha coinvolto una stanza dell’immobile, provocando il ferimento di una donna di 58 anni. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

MONTERONI DI LECCE – Un boato improvviso, poi la polvere e le macerie. Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Trento, nel cuore di Monteroni di Lecce, dove una grossa porzione del solaio di un’abitazione è improvvisamente ceduta, travolgendo la stanza.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio in un’abitazione, resta ferita una donna Crolla il solaio mentre guarda la tv, donna ferita in SalentoUna donna di 57 anni è rimasta ferita ieri sera a Monteroni, in provincia di Lecce, dal crollo di una vasta porzione di solaio nell'abitazione in cui... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Palazzina crollata a Napoli, gli architetti: Gestione insufficiente del patrimonio edilizio, serve un piano straordinario; Pensare il futuro mentre il presente crolla; Agrigento. Crolla una palazzina nel centro storico, allarme tra i residenti - Autore: Redazione | Attualità; Lo storico ristorante crolla in un attimo: i detriti sfiorano un camion. Crolla solaio a San Felice a Cancello, feriti 3 operai: denunciato il proprietarioUn boato improvviso, seguito da un silenzio carico di paura: è questo il quadro drammatico che ieri mattina, intorno alle 10.15, ha scosso la tranquillità della periferica ... ilmattino.it Crolla solaio, operai sotto alle macerieUn improvviso boato, poi il crollo e la paura. È quanto accaduto questa mattina in via Cantariello, nella frazione San Marco Trotti di San Felice a Cancello, dove il solaio di un’abitazione in ristrut ... ilfattovesuviano.it Crolla solaio a Monteroni, ferita una donna di 57 anni. In casa anche marito e figlie, illesi - facebook.com facebook Napoli, crolla una palazzina a Porta Capuana: si scava anche a mani nude. «Era rifugio di senzatetto» x.com