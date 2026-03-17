Rottamazione quinquies 2026 un’opportunità da cogliere Perché molti amministratori non hanno ancora aderito

Dal 21 gennaio 2026 al 30 giugno dello stesso anno, è attiva la possibilità di aderire alla rottamazione quinquies 2026. Molti amministratori pubblici non hanno ancora deciso se partecipare, nonostante la data limite si avvicini. La comunicazione ufficiale è stata diffusa da Michele Cotugno, che ha condiviso dettagli sulla procedura e i termini dell’iniziativa.

Riceviamo da Michele Cotugno e pubblichiamo E’ ormai noto ai tanti che dal 21 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, attraverso il sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, si possono presentare le domande di adesione per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: permettendo così il pagamento in unica soluzione o a rate che, necessariamente, dovranno essere onorate entro il 31 luglio 2026. Allora, giusto chiedersi, aderendo a questa misura cosa si paga realmente? E’ previsto il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, spese di notifica e procedure, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rottamazione quinquies 2026, un’opportunità da cogliere. Perché molti amministratori non hanno ancora aderito Articoli correlati Partito repubblicano italiano: "La rottamazione quinquies è un'opportunità da valutare"Imu, Tari, multe della polizia municipale e, più in generale, le entrate patrimoniali possono rientrare in questo perimetro, a condizione che ciascun... Rottamazione-quinquies, Confagricoltura: «Ecco le nuove opportunità»Confagricoltura Piacenza informa le aziende agricole associate sulle principali novità introdotte dalla rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge... Tutto quello che riguarda Rottamazione quinquies Temi più discussi: Rottamazione-quinquies 2026: guida ai carichi ammessi e alle scadenze; Rottamazione 5, ecco chi (e come) può sfruttare la nuova definizione agevolata; Rottamazione quinquies 2026, un piano cucito su misura entro il 30 giugno; Rottamazione-quater, il 9 marzo è l’ultimo giorno per pagare la rata. Cosa sapere. Rottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare e cosa cambiaRottamazione quinquies, quali debiti si possono sanare, come funziona il pagamento fino a 54 rate e cosa succede se si salta una scadenza ... quifinanza.it Rottamazione quinquies 2026, un piano di rientro su misura: ecco come decide la rata minimaRottamazione quinquies 2026: un piano di rientro su misura. Ecco come la rata minima decide la durata. La regola dei 100 euro ... quotidianodiragusa.it La Commissione Ars approva l’emendamento che recepisce la Rottamazione quinquies. - facebook.com facebook La rottamazione quinquies è cucita su misura: l'importo del debito, stornato di sanzioni e interessi, determinerà la durata e il piano delle rate. A fare i conti sarà l'AdER entro il 30 giugno 2026 - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle… x.com