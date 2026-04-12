Dobbiamo parlare di questo look di Cristiano Ronaldo

Recentemente si è discusso di un outfit indossato da Cristiano Ronaldo, che ha attirato l’attenzione per le scelte di stile. La sua apparizione ha suscitato commenti e analisi tra gli appassionati di moda e follower del calciatore. L’attenzione si concentra sui dettagli del look, che sono stati condivisi e commentati sui social media e sulle piattaforme di notizie di settore.

Bisogna parlare del look di Cristiano Ronaldo perché, in un momento in cui ogni calciatore sembra aver assunto lo stesso stylist, la stessa direzione creativa e la stessa borsa da viaggio nera oversize, Ronaldo ha postato su Instagram un outfit che sembra uscito direttamente dal suo armadio del 2017. Partiamo dai pezzi. La t-shirt è quella, la classica con la doppia G e la Gucci Web stampata sul petto, un reperto che chiunque abbia vissuto quell'epoca riconosce immediatamente, o molto probabilmente l'abbia vista addosso a qualche rapper, e la identifica come parte di un immaginario preciso: Ronaldo al Real Madrid, le notti di Champions, le uscite post partita con una certa idea di lusso che non aveva nessun timore di essere esplicita.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dobbiamo parlare di questo look di Cristiano Ronaldo Paratici rivela su Cristiano Ronaldo: «Prezioso per la Juve. Noi tutti volevamo la Champions, il problema fu questo»di Angelo CiarlettaFabio Paratici ha fatto alcune rivelazioni riguardanti l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Infortunio Cristiano Ronaldo: il portoghese rompe il silenzio sui social! Ha fatto questo annuncio sulle sue condizioni – FOTOBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. SHOCKING!! YOU WON’T BELIEVE WHERE VINI RANKS IN THE BALLON D’OR RACE!