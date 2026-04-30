Cristian Bragaglio al Museo Lechi di Montichiari | pittura e parola in mostra fino al 10 maggio 2026

Al Museo Lechi di Montichiari è aperta fino al 10 maggio 2026 una mostra dedicata a un giovane artista bresciano. La sua opera combina tele stratificate, segni visibili e testi nascosti, creando un percorso che si concentra su temi come il tempo e la memoria. L’esposizione presenta una ricerca artistica incentrata sulla stratificazione e sul rapporto tra immagini e parole, offrendo uno sguardo sulla sua proposta creativa.

Tele stratificate tra segni visibili e testi nascosti: il giovane artista bresciano porta al Museo Lechi una ricerca che fa del tempo e della memoria il suo materiale principale. Quando la parola entra nel quadro senza chiedere permesso. C’è un’opera, nel percorso della mostra, che si intitola Un sogno a colazione. Il gesto pittorico è diretto, quasi urgente, mentre la frase che lo attraversa introduce uno scarto inatteso che impedisce ogni lettura univoca. È qui, in questa tensione tra immagine e parola, che si trova il punto più vivo del lavoro di Cristian Bragaglio, artista bresciano nato nel 1996, la cui mostra personale “Passato, presente, futuro” è visitabile al Museo Lechi di Montichiari fino al 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Cristian Bragaglio al Museo Lechi di Montichiari: pittura e parola in mostra fino al 10 maggio 2026 Notizie correlate Montichiari: i misteri della musica al museo LechiProsegue il ciclo culturale Lo scrigno della musica, promosso dall’Associazione Archeosofica – Sezione di Brescia in collaborazione con il Comune di... Ape Parma Museo: prorogata fino al 10 maggio la mostra “Manicomio occupato!”Accolta con grande apprezzamento di pubblico e di critica, la mostra “Manicomio occupato!” proseguirà all’APE Museo di Parma fino al 10 maggio 2026.