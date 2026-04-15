Ape Parma Museo | prorogata fino al 10 maggio la mostra Manicomio occupato!

La mostra “Manicomio occupato!” allestita presso l’APE Museo di Parma è stata prorogata fino al 10 maggio 2026. La manifestazione, che aveva riscosso un ampio consenso sia tra il pubblico che tra i critici, continuerà ad essere visitabile negli spazi del museo fino alla nuova data stabilita. La decisione di prolungare l’esposizione è stata comunicata dalle organizzazioni coinvolte.

Accolta con grande apprezzamento di pubblico e di critica, la mostra “Manicomio occupato!” proseguirà all’APE Museo di Parma fino al 10 maggio 2026. Grazie a un ricco intreccio di temi, capace di incuriosire non solo visitatori locali ma anche tanti turisti, l’esposizione offre diversi spunti di.🔗 Leggi su Parmatoday.it "Manifesti d'artista", prorogata fino a maggio la mostra alla Mole AntonellianaL’elemento distintivo di questa selezione è l’origine artistica delle opere: si tratta di incursioni nella cartellonistica cinematografica a opera di... Leggi anche: Prorogata fino al 15 febbraio “Giorgio Armani Archivio Csac”: in mostra a Parma oltre 100 opere originali APE Parma Museo: la storia della Galleria NiccoliIl 19 settembre ha inaugurato a Parma la mostra Attraverso le Avanguardie. Giuseppe Niccoli / Visione e coraggio di una galleria. La mostra è organizzata da Fondazione Monteparma, con la curatela di ... exibart.com ALDO TAGLIAFERRO. OPERE NELLO SPAZIO Rappresentazione tra realtà e memoria dall’11 aprile al 29 giugno APE Parma MuseoAllestita nell’innovativo centro espositivo di Fondazione Monteparma, nel cuore del centro storico di Parma, la mostra ALDO TAGLIAFERRO. OPERE NELLO SPAZIO – Rappresentazione tra realtà e memoria, a ... exibart.com