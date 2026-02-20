Montichiari | i misteri della musica al museo Lechi
A Montichiari, il ciclo culturale “Lo scrigno della musica” ha attirato l’attenzione di molti, dopo l’ultimo evento dedicato ai segreti degli strumenti antichi. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Archeosofica con il supporto del Comune e dei Musei di Montichiari, prosegue con un nuovo incontro intitolato “I misteri della musica”. L’appuntamento si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 15 presso il museo Lechi, dove i partecipanti potranno scoprire curiosità sulla storia musicale locale.
Prosegue il ciclo culturale Lo scrigno della musica, promosso dall’Associazione Archeosofica – Sezione di Brescia in collaborazione con il Comune di Montichiari e Montichiari Musei, con il secondo appuntamento dal titolo “I misteri della musica”, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 15.00 presso il Museo Lechi. Ospite dell’incontro sarà il M° Davide Parola, compositore, arrangiatore e chitarrista, autore di colonne sonore per Rai – Presa Diretta e per il cinema. Il cortometraggio “U Figghiu”, di cui ha curato le musiche, ha ricevuto premi in festival nazionali ed è stato candidato ai David di Donatello; “Actus Reus” è stato premiato al Prato Film Festival.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Concerti d’autunno al Museo Lechi: voce e storia si incontrano tra i reperti di Montichiari
Leggi anche: Neri Marcorè al Nuovo. Sherlock Holmes tra musica e misteriVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Museo Lechi a Montichiari: Scopri i Mist; Incontro sulla salute per anziani al Centro Casa Bianca di Montichiari; Zanzara coreana a Trento: safeguard del progetto One Health e rischio epidemiologico.
I misteri della musica svelati nel Museo Lechi di MontichiariProsegue il ciclo culturale Lo scrigno della musica, promosso dall’Associazione Archeosofica – Sezione di Brescia in collaborazione con il Comune di Montichiari e Montichiari Musei, con un nuovo app ... gardanotizie.it
I MISTERI DELLA MUSICA La musica è solo intrattenimento… o è molto di più 21 Febbraio · Ore 15.00 Museo Lechi – Montichiari Ingresso libero · Posti limitati Una semplice melodia può cambiare il nostro umore in un istante. Può motivarci, commu - facebook.com facebook