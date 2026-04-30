Crisi petrolio | l’Europa sblocca aiuti per il rincaro dei carburanti

L’Europa ha approvato un provvedimento che prevede l’erogazione di aiuti finanziari per coprire il 70% dei costi aggiuntivi sostenuti da aziende e consumatori a causa dell’aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti. Questa misura mira a alleviare le conseguenze della crisi petrolifera in corso, con fondi destinati a sostenere il settore energetico e agricolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

? Cosa sapere L'Europa sblocca aiuti per coprire il 70% dei costi extra per carburanti e fertilizzanti.. Il blocco dello Stretto di Hormuz spinge il prezzo del barile a 120 dollari.. A Roma, il bilancio provvisorio della Commissione europea sulle prime due settimane di conflitto in Iran rivela un aumento delle spese per l’importazione di fossili pari a 27 miliardi di euro, con un aggravio quotidiano di circa 500 milioni. La crisi energetica globale è stata alimentata dall’annuncio di Trump riguardante la persistenza del blocco nello Stretto di Hormuz, snodo dove transita il 20% del greggio mondiale, spingendo il prezzo del barile a quota 120 dollari nonostante l’uscita degli Emirati dall’Opec.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi petrolio: l’Europa sblocca aiuti per il rincaro dei carburanti Crisi Petrolifera: Perche il peggio deve ancora arrivare Notizie correlate Leggi anche: Carburanti, rincaro insostenibile: verso il blocco dei Tir Agricoltura in crisi: la Liguria sblocca aiuti contro i rincari? Cosa sapere La Liguria attiva misure per contrastare i rincari energetici nel settore agricolo e ittico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa sta facendo l'Europa per evitare una nuova crisi energetica? Chiedilo all'AI di Euronews; L'Ue: Col blocco di Hormuz conseguenze catastrofiche per i trasporti. Scorte di carburante condivise per salvare i voli estivi; Trasporti: l'Europa si scopre fragile davanti alla crisi energetica e corre ai ripari; Oltre il petrolio: la crisi di Hormuz e la fragilità delle catene industriali europee. Borse in diretta, prezzo del petrolio 29 aprile | Europa in rosso in scia a Wall Street, con la crisi Opec rally del greggioGli Emirati lasciano l’Opec e Donald Trump annuncia: «L'Iran è al collasso». Sui mercati prevale la cautela in attesa della Fed e dei risultati trimestrali dei pesi massimi tecnologici Usa ... corriere.it Goldman Sachs: Non è il 2022, la crisi del Golfo colpisce ma non travolge la manifattura europeaSecondo la banca d’affari, lo shock energetico legato al Medio Oriente avrà un impatto più contenuto sull’industria Ue: prezzi in rialzo, ma effetti meno ... repubblica.it Guerra e crisi energetica, l’Europa paga fino a 15 miliardi al mese: il peso dello Stretto di Hormuz sui costi di petrolio e gas - facebook.com facebook