Dopo l'ultimo bando provinciale, sono stati selezionati solo cinque medici di base per coprire un totale di 63 zone considerate in emergenza. Questa situazione lascia molte aree senza un medico disponibile, creando una copertura molto limitata. La decisione di aumentare il numero di pazienti per ogni medico potrebbe portare a un sovraccarico dei pronto soccorso e a difficoltà nell'assistenza primaria. La carenza di personale si fa quindi sentire in maniera evidente.

? Cosa sapere Solo 5 medici operativi per coprire 63 zone carenti dopo l'ultimo bando provinciale.. Il piano di aumentare i pazienti per medico rischia di sovraccaricare i pronto soccorso.. Solo 12 candidature per coprire 63 zone carenti dopo la chiusura del bando per i medici di famiglia, un esito che mette a rischio l’assistenza in gran parte della provincia. Il recente concorso volto a rinforzare la rete della medicina territoriale si è concluso con numeri che lasciano spazio a forti preoccupazioni. Nonostante l’azienda sanitaria avesse individuato ben 63 aree che necessitano di nuovi professionisti, le domande pervenute sono state appena 12.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi medici di base: solo 5 candidati per 63 zone in emergenza

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