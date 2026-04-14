Un consigliere comunale di Forza Italia ha dichiarato che a Taranto si tratta di un’emergenza legata alla mancanza di medici di base. La sua dichiarazione si riferisce alla situazione sanitaria nel territorio ionico, evidenziando una carenza di professionisti disponibili per le cure primarie. La questione è stata sollevata nel corso di una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle soluzioni proposte.

Tarantini Time Quotidiano Con queste parole il consigliere comunale di Forza Italia, Massimiliano Stellato, interviene sul tema della carenza di medici di famiglia sul territorio ionico. “In troppi quartieri e comuni – afferma – il diritto alla salute è ormai un miraggio per migliaia di cittadini che, dopo il pensionamento del proprio medico, si ritrovano senza un punto di riferimento sanitario”. Secondo Stellato è necessario intervenire con misure straordinarie. “Occorre procedere con un innalzamento temporaneo dei massimali per i medici di ruolo e autorizzare deroghe eccezionali nelle aree più critiche. Parallelamente, bisogna dare il via libera a nuovi bandi per gli specializzandi, consentendo ai medici in formazione di coprire i posti vacanti”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanità, Stellato: “A Taranto è emergenza medici di base”

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