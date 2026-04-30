La crisi dell'ex supermercato Carrefour in Piemonte riguarda 800 lavoratori coinvolti in 127 punti vendita. La nuova gestione, sotto il nome di NewPrinces, ha sospeso le forniture di prodotti essenziali ai franchisee, mentre si cerca di recuperare crediti. La situazione ha portato a scaffali vuoti e preoccupazioni tra i dipendenti, con molte incognite sul futuro dei posti di lavoro.

? Cosa sapere Crisi ex Carrefour in Piemonte: 800 posti di lavoro coinvolti tra 127 punti vendita.. Nuova gestione NewPrinces blocca forniture essenziali per recupero crediti presso i franchisee.. Il Consiglio comunale di Torino ha esaminato la complessa vicenda legata alla gestione della rete ex Carrefour Italia, dopo che i rappresentanti dei franchisee e i sindacati hanno sollevato preoccupazioni cruciali circa l’impatto occupazionale e operativo nei quartieri piemontesi. La discussione in Sala Rossa è scaturita dalla necessità di fare chiarezza sul passaggio di proprietà avvenuto con la nuova società NewPrinces. La tensione è palpabile tra chi gestisce i punti vendita e la nuova proprietà, poiché la riorganizzazione sta influenzando direttamente la vita di decine di lavoratori e la continuità dei servizi di prossimità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi ex Carrefour: 800 posti a rischio tra scaffali vuoti e debiti

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